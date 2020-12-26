Вызвать на место инцидента полицию случайному свидетелю не удалось.

В Дарницком районе столицы на Позняках сегодня ночью эвакуатор задел четыре припаркованных машины, после чего уехал.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Примерно в 01:27 неадекватное чудовище на эвакуаторе разбило 4 машины на проспекте Григоренко, 3А. После всего он развернулся и уехал, как ничего и не было", - пишет автор публикации.

Также указано, что автор видео звонил в полицию, но не дождался ответа оператора.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

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Автор: УНИАН