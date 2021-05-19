В полиции рассказали подробности инцидента.

В Киеве возле ресторана на улице Ревуцкого между двумя компаниями молодчиков словесный конфликт перерос в драку, которая закончилась стрельбой.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook, правоохранители задержали 26-летнего злоумышленника, который избил мужчину и стрелял в администратора ресторана

«Возле заведения между двумя компаниями молодчиков произошла драка, которую пытался остановить работник ресторана. В результате один из парней выстрелил в сторону оппонентов и попал в администратора. Пострадавшего госпитализировали (с ранением живота), а фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВозле школы в Одессе произошла стрельба: владельца оружия задержалиСотрудники полиции пообщались со свидетелями происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили обстоятельства инцидента.

Следователь Дарницкого управления полиции сообщил фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Катерина Шварц