Полиция начала досудебное расследование.

В Киеве трое 16-летних девушек жестоко избили свою одноклассницу прямо посреди улицы.

Видео инцидента появилось в сети.

На кадрах видно, как одна из девушек брызнула в лицо однокласснице газовым баллончиком, а потом повалила ее на землю и начала жестоко избивать. Позже к избиению присоединилась вторая фигурантка дела.

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Во время избиения девушка просила обидчиц прекратить это, но ее не услышали. За унижением и избиением школьницы наблюдали другие подростки. В конце ролика к избиению присоединилась третья фигурантка, которая все время наблюдала с сигаретой и выпивкой. Она нанесла пострадавшей удар в лицо с ноги. Впоследствии такой же удар нанесла еще одна обидчица.

На крики девушки среагировал случайный прохожий. Парень разнял девушек и защитил пострадавшую.

В полиции Киева уже отреагировали на инцидент. По предварительным данным, к полицейским обратился отец пострадавшей. Выяснилось, что накануне инцидента между девушками возникла словесная ссора, в ходе которой двое из них решили наказать подругу – сначала брызнули баллончиком в лицо, а после нанесли телесные повреждения.

Идентифицировать фигуранток жестокого избиения удалось благодаря видеоролику слитом в сеть.

"По факту хулиганских действий, совершенных 16-летними девушками, следователи по согласованию с окружной прокуратурой готовят материалы для сообщения им о подозрении. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Продолжается досудебное расследование", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в городе Феодосия, который находится в захваченном Российской Федерацией Крыму, группа подростков после замечания повалила на землю 17-летнюю девушку и била ногами.

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