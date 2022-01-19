Девушка, избитая подростками в Крыму, попала в больницу, узнали журналисты.

В городе Феодосия, который находится в захваченном Российской Федерацией Крыму, группа подростков после замечания повалила на землю 17-летнюю девушку и избивала ногами.

Сначала девушку ударили ладонью по ягодице, она сделала замечание подросткам, и ее повалили на землю и начали бить ногами, сообщил Telegram-канал "Крым Оперативный".

"Девушка прогуливалась с собакой, когда мимо проходившие подростки… ударили ее по ягодице ладонью, за что получили замечание. Ребята восприняли это как проявление агрессии и повалили девушку на землю, а затем стали избивать ногами", – отмечается на канале.Читайте такжеЗаманил хитростью: в Крыму мужчина едва не изнасиловал 8-летнего мальчика

По данным канала, пострадавшая получила черепно-мозговую травму и попала в больницу. Состояние девушки врачи оценили как средней тяжести.

Ранее стало известно, что в Севастополе таксист вез двух женщин и после спора о гендерном неравенстве жестко поступил с одной из пассажирок.

Женщина ударила по стеклу машины, а водитель потом ударил ее в нос. Таксист сломал пассажирке нос, пострадавшая оказалась в больнице.

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