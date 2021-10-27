Парень даже не скрывал своего лица и с радостью улыбался на камеру.

В Киеве дерзкий тиктокер решил прославиться и принял участие в так называемом челлендже по скручиванию колпачков с колес чужих авто. Ради лайков парень снимал колпачки с машины копов.

Видео с тиктокером появилось в Telegram-канале "Киев оперативный".

Так, дерзкий парень подошел к припаркованной на железнодорожном вокзале машине и начал снимать колпачки. Тиктокер не скрывал своего лица, он улыбался на камеру и всем своим видом демонстрировал, что ему не страшно.

Однако наказали ли правоохранители тиктокера и заметили ли вообще копы исчезновение колпачков - пока не сообщается. В сети поступок парня осудили. По словам комментаторов, такие флешмобы не стоит поддерживать, ведь они пропагандируют преступность и учат детей плохому.

Кроме этого, дерзость тиктокера, избравшего себе в "жертвы" не простую машину, а полицейскую, пользователи называют "глупостью". Некоторые даже шутят, что после такого челленджа парень может запускать новый - 24 часа в тюрьме.

Читайте такжеВ Киеве по улице гулял голый мужчина (видео)Ранее УНИАН уже сообщал, что этот сомнительный челлендж поддержали дети. На Житомирщине школьники снимали колпачки, а теперь за их "шалость" будут отвечать родители.

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Автор: Полина Кузенко