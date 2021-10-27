Киевское метро / фото УНИАН

6 ноября 1960 года в Киеве был открыт третий в СССР метрополитен после Московского и Ленинградского. На данный момент метро насчитывает 52 станции и 3 линии. Здесь находится самая глубокая станция метрополитена в мире – "Арсенальная" (105 метров).

Разобраться в хитросплетениях линий и времени работы станций самостоятельно не так просто, так что мы вам поможем.

Карта метро Киева 2021

Карта метро Киев / фото www.metro.kiev.ua

В Киеве действует три линии метрополитена:

  • Святошинско-Броварская (красная): Академгородок — Лесная
  • Оболонско-Теремковская (синяя): Героев Днепра — Теремки
  • Сирецко-Печерская (зеленая): Сирец — Красный Хутор

Красная и синяя ветки метро насчитывают по 18 станций, а зеленая – 16, при этом зеленая ветка самая протяженная.

Время работы киевского метро

Подземка открыта не круглосуточно. Большинство станций работают с 5:30 до полуночи. В дни крупных праздников время работы метро могут продлевать.

Красная линия:

  • Академгородок: 05:43 — 00:02
  • Житомирская: 05:45 — 00:05
  • Святошин: 05:32 — 00:07
  • Нивки: 05:34 — 00:10
  • Берестейская: 05:39 — 00:11
  • Шулявская: 05:37 — 00:11
  • Политехнический институт: 05:41 — 00:14
  • Вокзальная: 05:45 — 00:16
  • Университет: 05:45 — 00:16
  • Театральная: 05:45 — 00:18
  • Крещатик: 05:37 — 00:13
  • Арсенальная: 05:38 — 00:10
  • Днепр: 05:41 — 00:12
  • Гидропарк: 05:39 — 00:10
  • Левобережная: 05:32 — 00:08
  • Дарница: 05:30 — 00:06
  • Черниговская: 05:28 — 00:04
  • Лесная: 05:25 — 00:02

Синяя линия:

  • Героев Днепра: 05:22 — 00:02
  • Минская: 05:24 — 00:04
  • Оболонь: 05:26 — 00:06
  • Почайна: 05:29 — 00:09
  • Тараса Шевченко: 05:35 — 00:11
  • Контрактовая площадь: 05:34 — 00:13
  • Почтовая площадь: 05:39 — 00:14
  • Майдан Незалежности: 05:38 — 00:14
  • Площадь Льва Толстого: 05:37 — 00:16
  • Олимпийская: 05:35 — 00:15
  • Дворец Украина: 05:33 — 00:13
  • Лыбидская: 05:46 — 00:12
  • Демеевская: 05:49 — 00:11
  • Голосеевская: 05:52 — 00:09
  • Васильковская: 05:50 — 00:09
  • Выставочный центр: 05:53 — 00:04
  • Иподром: 05:52 — 00:04
  • Теремки: 05:48 — 00:02

Зеленая линия:

  • Сырец: 05:52 — 00:00
  • Дорогожичи: 05:29 — 00:00
  • Лукьяновская: 05:35 — 00:06
  • Золотые ворота: 05:38 — 00:06
  • Дворец спорта: 05:42 — 00:11
  • Кловская: 05:46 — 00:11
  • Печерская: 05:44 — 00:11
  • Дружбы народов: 05:44 — 00:16
  • Выдубичи: 05:41 — 00:17
  • Славутич: 05:37 — 00:08
  • Осокорки: 05:33 — 00:09
  • Позняки: 05:30 — 00:06
  • Харьковская: 05:27 — 00:03
  • Вырлица: 05:27 — 00:00
  • Бориспольская: 05:23 — 00:00
  • Красный хутор: 05:52 — 23:57

Время работы пересадочных узлов:

  • Золотые ворота — Театральная: 05:45 — 00:32
  • Театральная — Золотые ворота: 05:50 — 00:27
  • Площадь Льва Толстого — Дворец Спорта: 05:40 — 00:25
  • Дворец Спорта — Площадь Льва Толстого: 05:45 — 00:31
  • Майдан Незалежности — Крещатик: 05:43 — 00:31
  • Крещатик — Майдан Незалежности:

Автор: Екатерина Пулатова