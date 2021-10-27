6 ноября 1960 года в Киеве был открыт третий в СССР метрополитен после Московского и Ленинградского. На данный момент метро насчитывает 52 станции и 3 линии. Здесь находится самая глубокая станция метрополитена в мире – "Арсенальная" (105 метров).
Разобраться в хитросплетениях линий и времени работы станций самостоятельно не так просто, так что мы вам поможем.
Карта метро Киева 2021
В Киеве действует три линии метрополитена:
- Святошинско-Броварская (красная): Академгородок — Лесная
- Оболонско-Теремковская (синяя): Героев Днепра — Теремки
- Сирецко-Печерская (зеленая): Сирец — Красный Хутор
Красная и синяя ветки метро насчитывают по 18 станций, а зеленая – 16, при этом зеленая ветка самая протяженная.
Время работы киевского метро
Подземка открыта не круглосуточно. Большинство станций работают с 5:30 до полуночи. В дни крупных праздников время работы метро могут продлевать.
Красная линия:
- Академгородок: 05:43 — 00:02
- Житомирская: 05:45 — 00:05
- Святошин: 05:32 — 00:07
- Нивки: 05:34 — 00:10
- Берестейская: 05:39 — 00:11
- Шулявская: 05:37 — 00:11
- Политехнический институт: 05:41 — 00:14
- Вокзальная: 05:45 — 00:16
- Университет: 05:45 — 00:16
- Театральная: 05:45 — 00:18
- Крещатик: 05:37 — 00:13
- Арсенальная: 05:38 — 00:10
- Днепр: 05:41 — 00:12
- Гидропарк: 05:39 — 00:10
- Левобережная: 05:32 — 00:08
- Дарница: 05:30 — 00:06
- Черниговская: 05:28 — 00:04
- Лесная: 05:25 — 00:02
Синяя линия:
- Героев Днепра: 05:22 — 00:02
- Минская: 05:24 — 00:04
- Оболонь: 05:26 — 00:06
- Почайна: 05:29 — 00:09
- Тараса Шевченко: 05:35 — 00:11
- Контрактовая площадь: 05:34 — 00:13
- Почтовая площадь: 05:39 — 00:14
- Майдан Незалежности: 05:38 — 00:14
- Площадь Льва Толстого: 05:37 — 00:16
- Олимпийская: 05:35 — 00:15
- Дворец Украина: 05:33 — 00:13
- Лыбидская: 05:46 — 00:12
- Демеевская: 05:49 — 00:11
- Голосеевская: 05:52 — 00:09
- Васильковская: 05:50 — 00:09
- Выставочный центр: 05:53 — 00:04
- Иподром: 05:52 — 00:04
- Теремки: 05:48 — 00:02
Зеленая линия:
- Сырец: 05:52 — 00:00
- Дорогожичи: 05:29 — 00:00
- Лукьяновская: 05:35 — 00:06
- Золотые ворота: 05:38 — 00:06
- Дворец спорта: 05:42 — 00:11
- Кловская: 05:46 — 00:11
- Печерская: 05:44 — 00:11
- Дружбы народов: 05:44 — 00:16
- Выдубичи: 05:41 — 00:17
- Славутич: 05:37 — 00:08
- Осокорки: 05:33 — 00:09
- Позняки: 05:30 — 00:06
- Харьковская: 05:27 — 00:03
- Вырлица: 05:27 — 00:00
- Бориспольская: 05:23 — 00:00
- Красный хутор: 05:52 — 23:57
Время работы пересадочных узлов:
- Золотые ворота — Театральная: 05:45 — 00:32
- Театральная — Золотые ворота: 05:50 — 00:27
- Площадь Льва Толстого — Дворец Спорта: 05:40 — 00:25
- Дворец Спорта — Площадь Льва Толстого: 05:45 — 00:31
- Майдан Незалежности — Крещатик: 05:43 — 00:31
- Крещатик — Майдан Незалежности: