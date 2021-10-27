Разобраться в работе метро не так просто, особенно иногородним. Найти нужную станцию поможет карта метро Киева.

6 ноября 1960 года в Киеве был открыт третий в СССР метрополитен после Московского и Ленинградского. На данный момент метро насчитывает 52 станции и 3 линии. Здесь находится самая глубокая станция метрополитена в мире – "Арсенальная" (105 метров).

Разобраться в хитросплетениях линий и времени работы станций самостоятельно не так просто, так что мы вам поможем.

Карта метро Киева 2021

В Киеве действует три линии метрополитена:

Святошинско-Броварская (красная): Академгородок — Лесная

Оболонско-Теремковская (синяя): Героев Днепра — Теремки

Сирецко-Печерская (зеленая): Сирец — Красный Хутор

Красная и синяя ветки метро насчитывают по 18 станций, а зеленая – 16, при этом зеленая ветка самая протяженная.

Время работы киевского метро

Подземка открыта не круглосуточно. Большинство станций работают с 5:30 до полуночи. В дни крупных праздников время работы метро могут продлевать.

Красная линия:

Академгородок: 05:43 — 00:02

Житомирская: 05:45 — 00:05

Святошин: 05:32 — 00:07

Нивки: 05:34 — 00:10

Берестейская: 05:39 — 00:11

Шулявская: 05:37 — 00:11

Политехнический институт: 05:41 — 00:14

Вокзальная: 05:45 — 00:16

Университет: 05:45 — 00:16

Театральная: 05:45 — 00:18

Крещатик: 05:37 — 00:13

Арсенальная: 05:38 — 00:10

Днепр: 05:41 — 00:12

Гидропарк: 05:39 — 00:10

Левобережная: 05:32 — 00:08

Дарница: 05:30 — 00:06

Черниговская: 05:28 — 00:04

Лесная: 05:25 — 00:02

Синяя линия:

Героев Днепра: 05:22 — 00:02

Минская: 05:24 — 00:04

Оболонь: 05:26 — 00:06

Почайна: 05:29 — 00:09

Тараса Шевченко: 05:35 — 00:11

Контрактовая площадь: 05:34 — 00:13

Почтовая площадь: 05:39 — 00:14

Майдан Незалежности: 05:38 — 00:14

Площадь Льва Толстого: 05:37 — 00:16

Олимпийская: 05:35 — 00:15

Дворец Украина: 05:33 — 00:13

Лыбидская: 05:46 — 00:12

Демеевская: 05:49 — 00:11

Голосеевская: 05:52 — 00:09

Васильковская: 05:50 — 00:09

Выставочный центр: 05:53 — 00:04

Иподром: 05:52 — 00:04

Теремки: 05:48 — 00:02

Зеленая линия:

Сырец: 05:52 — 00:00

Дорогожичи: 05:29 — 00:00

Лукьяновская: 05:35 — 00:06

Золотые ворота: 05:38 — 00:06

Дворец спорта: 05:42 — 00:11

Кловская: 05:46 — 00:11

Печерская: 05:44 — 00:11

Дружбы народов: 05:44 — 00:16

Выдубичи: 05:41 — 00:17

Славутич: 05:37 — 00:08

Осокорки: 05:33 — 00:09

Позняки: 05:30 — 00:06

Харьковская: 05:27 — 00:03

Вырлица: 05:27 — 00:00

Бориспольская: 05:23 — 00:00

Красный хутор: 05:52 — 23:57

Время работы пересадочных узлов:

Золотые ворота — Театральная: 05:45 — 00:32

Театральная — Золотые ворота: 05:50 — 00:27

Площадь Льва Толстого — Дворец Спорта: 05:40 — 00:25

Дворец Спорта — Площадь Льва Толстого: 05:45 — 00:31

Майдан Незалежности — Крещатик: 05:43 — 00:31

Крещатик — Майдан Незалежности:

Автор: Екатерина Пулатова