В Житомире подростки приняли участие в челлендж по краже колпачков с колес автомобилей.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
В течение нескольких недель в социальных сетях автовладельцы возмущались тем, что неизвестные снимают колпачки-закрутки с колес автомобилей.
Такой челлендж запустили в одной из социальных сетей и он быстро стал популярным. Об этом рассказали трое школьников, которые тоже стали его участниками.
Читайте также"Родители-ублюдки": черкасская чиновница оправдалась за оскорбленияДействия ребят увидел один из жителей многоэтажки и сделал видеозапись.
Благодаря этому и свидетельству очевидцев ювенальные инспекторы установили личности ребят. Это трое местных школьников в возрасте от 10 до 11 лет.
С их семьями работали ювенальные инспекторы. Учитывая возраст парней, ответственность за их действия будут нести родители. Полицейские составили в отношении их административные материалы и направили их в суд для принятия решения.
В соответствии со ст. 184 Кодекса Украины Об административных правонарушениях Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей наказываются штрафом от 850 до 1700 гривен.
Вас также могут заинтересовать новости
- Ревность, ссора, поджог и смерть беременной девушки: раскрыты новые детали трагедии в Кривом Роге
- На Киевщине 18-летняя беременная дочь поссорилась с матерью и закопала ее труп во дворе
- В Киеве мужчина упал под поезд метро и погиб, на станциях образовались толпы (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram