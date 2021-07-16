За их действия будут отвечать родители.

В Житомире подростки приняли участие в челлендж по краже колпачков с колес автомобилей.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

В течение нескольких недель в социальных сетях автовладельцы возмущались тем, что неизвестные снимают колпачки-закрутки с колес автомобилей.

Такой челлендж запустили в одной из социальных сетей и он быстро стал популярным. Об этом рассказали трое школьников, которые тоже стали его участниками.

Читайте также"Родители-ублюдки": черкасская чиновница оправдалась за оскорбленияДействия ребят увидел один из жителей многоэтажки и сделал видеозапись.

Благодаря этому и свидетельству очевидцев ювенальные инспекторы установили личности ребят. Это трое местных школьников в возрасте от 10 до 11 лет.

С их семьями работали ювенальные инспекторы. Учитывая возраст парней, ответственность за их действия будут нести родители. Полицейские составили в отношении их административные материалы и направили их в суд для принятия решения.

В соответствии со ст. 184 Кодекса Украины Об административных правонарушениях Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей наказываются штрафом от 850 до 1700 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская