Высококачественные подделки не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты, и задержали его организатора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организатором схемы является житель Киева, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с причастностью к аналогичным преступлениям.

"Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины. При этом поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50 процентов их номинальной стоимости. По предварительным данным, они "вбросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

По предварительным данным, схема сбыта работала как минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.

В частности, оперативники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.

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В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время реализации очередной партии поддельных денег – 2 тысяч долларов.

Также было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности. Там изъяли деньги, полученные преступным путем, огнестрельное оружие и патроны, черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сбыту.

По информации СБУ, сейчас устанавливаются и блокируются пути поступления поддельной иностранной валюты к фигурантам дела.

Как сообщал УНИАН, в украинских банкоматах стало больше фальшивых гривен, которые сделаны настолько качественно, что их сложно отличить от настоящих.

Автор: Светлана Макринская