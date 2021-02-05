Преступная группа действовала на территории Киева, Киевской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.

В Одессе задержаны пятеро злоумышленников, сбывавших большие партии поддельной валюты.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, разоблачена этническая преступная группа фальшивомонетчиков. В состав группы входили иностранцы и граждане Украины.

В четверг, 4 февраля, в Одессе правоохранители задержали злоумышленников во время очередной попытки реализовать 14,6 тыс. поддельных американских долларов.

Установлено, что участники группы закупали, хранили и сбывали поддельные денежные средства - банкноты номиналом 100 и 50 долларов. Они действовали на территории Киева, Киевской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.

Был проведен ряд санкционированных обысков в автомобилях и по месту жительства фигурантов. Обнаружены и изъяты деньги разного номинала и валюта, оружие, мобильные телефоны, а также клише для изготовления поддельных купюр.

Пятерых злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении им подозрений в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая