От жителей Киева все чаще поступают жалобы о выдаче банкоматами фальшивых денег.

В украинских банкоматах стало больше фальшивых гривень, которые сделаны настолько качественно, что их сложно отличить от настоящих.

Как все-таки распознать подделанную купюру, рассказали на телеканале "Украина 24".

Фальшивомонетчики стали предлагать в соцсетях купить ненастоящие купюры, которые не может распознать даже терминал. За 3000 фальшивых гривень они просят 750 гривень настоящих.

По словам эксперта по безопасности Руслана Долгова такие купюры сбывают в небольших магазинах и для погашения долгов.

"Эти банкноты специально заточены под определенные терминалы. То есть человек покупает, например, за 5000 гривен 20000 фальшивых, и погашает свой кредит через терминал", - пояснил эксперт.

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В связи с этим от жителей Киева все чаще поступают жалобы о выдаче банкоматами фальшивых денег. Так, одна из жертв "денежной аферы" рассказала, что сняла в банкомате купюру номиналом в 200 гривень, а о том, что она фальшивая, ей сообщил продавец – купюра не прошла проверку ультрафиолетом. А за использование фальшивых денег человеку грозит до 7 лет тюрьмы.

Что делать с фальшивыми деньгами - рекомендация эксперта

Обманутым людям банковские эксперты рекомендуют обращаться в финансовое учреждение, которому принадлежит банкомат. Банк обязан провести расследование, проверить все остальные банкноты, провести разинкассацию.

"Если будет установлен факт наличия там данных сомнительных банкнот, то банк пойдет навстречу клиенту", - пояснила начальник управления денежного обращения и контроля кассовых операций банковского учреждения Лариса Жиронкина.

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Настоящая банкнота на ощупь плотная. Если посмотреть на свет, то на фальшивке отсутствует графический элемент знака гривны. На купюре номиналом в 500 гривен должны быть элементы сиреневого цвета, которые под разным углом меняют свой цвет на зеленый.

Напомним, в мае 2021 года сообщалось, что количество поддельных банкнот национальной валюты в Украине в 2020 году выросло до 5,5 штук на 1 млн настоящих купюр с 3 штук в 2019 году, но показатель остается стабильно низким.

Отмечается, что относительное увеличение уровня подделки банкнот гривни в 2020 году произошло из-за роста активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обращении, что произошло в связи с распространением коронавируса.

Автор: Денис Прядко