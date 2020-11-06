В Киеве на станции метро «Славутич» задержали мужчину, который напал на полицейского за замечание об отсутствии маски.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, 42-летний мужчина зашел на платформу станции метро без защитной маски на лице, в связи с этим работник полиции сделал ему замечание.
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«Не желая соблюдать карантинные меры, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, находившимся на платформе. Чтобы пресечь незаконные действия правонарушителя один из пассажиров произвел предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать», - говорится в сообщении.
В результате происшествия правоохранитель получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз.
Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.
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