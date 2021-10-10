По предварительной информации, пострадали пассажиры и водитель.

В Киеве на Броварском проспекте произошло серьезно ДТП с маршрутным автобусом и легковым авто.

Как сообщает dtp.kiev.ua, в аварию попала маршрутка №332 Киев-Бровары.

"Звук удара был слышен аж на метро Черниговская. В салоне ехали пассажиры. Много пострадавших, на месте работают спасатели ГСЧС, медики, полиция, проезд затруднен. Есть двое погибших. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Однако правоохранители опровергли информацию о погибших, пишет "Сегодня". По словам полиции, пока жертв нет, но пострадали минимум семь человек.

Читайте такжеМужчина упал с высотки на BMW и чудом выжил (видео)По данным "Вартові Еспресо", маршрутку протаранил Volkswagen Passat, когда пытался перестроиться на другую полосу. Водитель Volkswagen госпитализирован с тяжелыми травмами. Чтобы достать его из покореженной машины, спасателям пришлось разрезать авто специнструментом.

Также госпитализировали нескольких пассажиров автобуса, одна из пассажирок - в тяжелом состоянии.

На видео с видеорегистратора видно, что авто действительно ударило маршрутку сзади на скорости. От удара автобус отлетел в сторону, врезался в опору рекламного щита и перевернулся прямо перед еще одним легковым авто.

В патрульной полиции Киева сообщили, что движение по проспекту в сторону Киева осложнено.

Ранее в Полтаве маршрутка потеряла два колеса во время движения. А под Тернополем в результате аварии микроавтобуса молодая девушка осталась без руки.

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Автор: Катерина Комолова