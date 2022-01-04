Молодой человек находится в больнице, за содеянное ему грозит пожизненное заключение.

В Киеве 27-летний молодой человек убил собственную мать и выбросился из окна.

Как сообщили в Отделе коммуникации столичной полиции, правоохранителям поступило сообщение, что на улице Академика Королева мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире на пятом этаже, откуда выпрыгнул парень, тело женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе первоочередных следственных действий было выяснено, что накануне сын требовал у матери деньги на личные нужды. Получив отказ, он нанес женщине многочисленные удары по голове гитарой и стулом, обломки которых были изъяты в качестве вещественных доказательств. Поняв, что 65-летняя мать мертва, сын выпрыгнул из окна многоэтажки.

Читайте такжеВ Запорожье мужчина "под кайфом" избил полицейскогоКиевлянина 1995 года рождения задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой фигуранту сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Как отмечается, сейчас подозреваемый находится в медицинском учреждении, его состояние стабильное. Впоследствии будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, чтобы установить вменяемость или невменяемость фигуранта.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в первые дни нового года на Львовщине мужчина зарезал отца, а на Хмельнитчине отчим до смерти забил пасынка.

Вас также могут заинтересовать новости: