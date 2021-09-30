Подозреваемый ранее уже был судим.

Мужчина убил своего пожилого знакомого в Каменском Днепропетровской области. Тело пенсионера злоумышленник спрятал в подвале дома.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Мужчина пришел в дом своего знакомого - 68-летнего пенсионера. Внезапно между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого гость задушил пожилого мужчину. Тело погибшего злоумышленник спрятал в подвале кухни.

Родственница погибшего не смогла до него дозвониться, поэтому пришла проведать дедушку. Она вошла во двор, но дом был закрыт, а пенсионер не отзывался, поэтому женщина подошла к окну, чтобы заглянуть в дом. Внезапно на нее из окна выскочил подозреваемый и убежал.

Читайте такжеУдарил ножом и уложил спать: на Днепропетровщине мужчина расправился с возлюбленнойЖенщина вызвала правоохранителей на место инцидента. Полиция выяснила, что подозреваемый уже был ранее судим. После убийства пенсионера преступник забрал из дома ценные вещи.

"Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с Каменской окружной прокуратурой ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве сообщено о подозрении 43-летней жительнице столицы, которая систематически совершала домашнее насилие в отношении своего 65-летнего отца.

Автор: Анастасия Горбачева