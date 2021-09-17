По предварительной версии, погибший имел отношение к заведению и покончил с собой.

В одном из кафе Харькова нашли труп с огнестрельным ранением.

Как сообщает "Суспильне", тело мужчины лежало в помещении кафе "Чили", расположенном в корпусе университета им. Каразина на проспекте Независимости. На месте работают следователи, кафе окружили лентой.

По предварительной версии, погибший имел отношение к заведению и покончил с собой.

"Кафе сегодня не работает, находится на ремонте, там никого нет. Предварительно, произошло самоубийство, мы сейчас все выясняем. Человек связан с этим заведением, которое закрыто на ремонт", - рассказал начальник Главного управления полиции Харьковщины Станислав Перлин.

Продолжается осмотр места происшествия и "отрабатываются все версии", добавил он.

Ранее на дне харьковского озера нашли тело ребенка, в Запорожье мужчину расстреляли в ресторане, а в спальном районе Одессы обнаружили скелетированный труп с запиской.

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Автор: Катерина Комолова