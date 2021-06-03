У подростка из-за высоковольтного разряда обожжена почти четверть тела.

В Ивано-Франковске медики борются за жизнь 17-летнего парня, который получил ожоги на железнодорожном мосту.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что сосед пострадавшего по общежитию нашел его на мосту в одной из промзон города. У подростка из-за высоковольтного разряда обожжена почти четверть тела.

Местные говорят, что это сооружение очень популярно среди любителей экстремальных фото. А потому в полиции предполагают, что парень вскарабкался на опору ради фотографии. Там, предположительно, потерял равновесие и падая, задел электрические провода.

Сам пострадавший пока не может рассказать, что произошло, потому что еще не отошел от наркоза.

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Ранее на Черниговщине погиб 16-летний парень, который пытался сделать селфи на крыше грузового поезда. Парень залез на поезд и получил смертельный удар током от высоковольтной линии.

Полицейские на месте происшествия установили, что подросток проживает в Киеве и недавно приехал в гости к дедушке в село. В тот день он отдыхал вместе с друзьями в лесополосе недалеко от железной дороги.

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Автор: Дмитрий Захаров