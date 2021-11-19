Ответчик по делу полностью признал свою вину и отметил, что искренне раскаивается в совершенном правонарушении.

Ивано-Франковский городской суд привлек к административной ответственности священника УГКЦ за торговлю капустой в неустановленном месте.

Об этом сообщает Курс.

Священник предстал перед судом из-за торговли капустой в неустановленном месте - вблизи дома №32 на улице Молодежной.

Читайте также"Ожоговое" селфи: в Одессе подросток серьезно пострадал на железной дорогеОтветчик по делу полностью признал свою вину и отметил, что искренне раскаивается в совершенном правонарушении.

Суд признал его виновным и оштрафовал на 51 гривну без конфискации овощей. Кроме того, священник должен оплатить 454 грн судебного сбора.

Как сообщал УНИАН, Малиновский районный суд Одессы приговорил обвиняемого в краже мужчину к условному сроку, а также злоумышленник должен обогатиться духовно. Он обязан прочитать произведение Льва Толстого и стихотворение Ивана Франко.

В октябре судья этого же суда Александр Гарский осудил двух фигурантов дела о краже к условному сроку, а также прочтение книг Марка Твена, Джека Лондона и стихов Тараса Шевченко. Это стало прецедентом в судебной практике Украины.

Тогда в интервью УНИАН судья Александр Гарский рассказал почему приговорил двух парней, которые попались на краже магнитолы, к принудительному чтению, о лицах, которые такого наказания не заслуживают, а также о своих любимых книгах.

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Автор: Марта Гичко