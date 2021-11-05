Сестра-францисканка Рафаэлла Петрини стала генеральным секретарем губернаторства.

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на высокую должность в Ватикане.

Сестра-францисканка Рафаэлла Петрини стала генеральным секретарем губернаторства, второго по значимости управленческого органа Ватикана.

52-летняя Петрини будет осуществлять надзор за администрацией Ватикана, включая музеи, почтовое отделение, монетный двор и полицию.

84-летний Франциск заявил, что хочет, чтобы женщины играли более важную роль в Римско-католической церкви.

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Как сообщал УНИАН, Папа Римский Франциск отреагировал на скандал вокруг священников, которые десятилетиями насиловали детей. Он сказал, что чувствует стыд и боль после публикации отчета. Папа призвал всех епископов и настоятелей принять все необходимые меры, "чтобы подобные драмы не повторялись".

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Автор: Ирина Погорелая