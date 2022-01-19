Патрульные Ивано-Франковска привлекли к ответственности мужчину, который забыл, где именно припарковал авто за ложное сообщение о его похищении.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Ивано-Франковска.
"Вчера на линию 102 поступило сообщение об угоне авто на улице Стуса. Гражданин сообщил полицейским, что его автомобиль Ford угнали", - говорится в сообщении.
Прибыв на место и пообщавшись с заявителем, инспекторы выяснили, что мужчина вечером оставил авто возле своего дома, а утром обнаружил его отсутствие. Патрульные отыскали автомобиль на парковке одного из торговых центров во время патрулирования улиц.
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"На 31-летнего заявителя инспекторы вынесли постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб), за что предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 850 до 3400 гривен", - подытожили в полиции.
Напомним, в Киеве водитель жестоко избил прохожего за замечание о парковке. Мужчину, который причинил тяжкие телесные повреждения прохожему, задержали.