После взрыва в Ивано-Франковске злоумышленник был вынужден обратиться к врачам, узнали журналисты.

В Ивано-Франковске (Прикарпатье) поздно ночью 21-летний парень во дворе одной из многоэтажек пытался подложить бомбу в припаркованную элитную машину, но взрывное устройство сработало в его руках.

После взрыва молодой человек сбежал, но вскоре был вынужден обратиться за медицинской помощью, говорится в сюжете ТСН.

По сведениям журналистов, состояние парня было тяжелое, у него была оторвана часть руки. Впоследствии злоумышленнику сделали операцию, но руку спасти так и не смогли.

"...Его состояние было тяжелое – оторванная часть руки, большая потеря крови, куча осколочных ранений. Молодого человека прооперировали. В полиции подробности пока не разглашают, но возле палаты подрывника дежурят", – отмечается в сюжете.Читайте такжеВ Карпатах прогремел взрыв: погибли двое туристов, еще четверо травмированы (видео)

Заведующая неотложной помощи областной больницы Иванна Васкул сказала, что рука была фактически размозжена, и ее "забрали почти до локтя".

Ранее стало известно, что в Каховском районе Херсонской области школьник ради забавы сжег чужое авто Opel Astra – вылил на машину два литра бензина и бросил спичку.

Суд решил, что злоумышленник заслуживает наказания в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью год.

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