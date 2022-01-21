Франковец ранее привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

Полицейские Ивано-Франковска задержали мужчину, который угрожал взорвать квартиру, где находился вместе с 10-летней дочкой.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской полиции.

"20 января в 2 ночи на линию 102 поступило сообщение от 35-летнего мужчины. Он сообщил, что заминировал дверь квартиры и угрожал взорвать себя с 10-летней дочерью, если не приедет его бывшая жена. На место происшествия оперативно прибыли патрульные, следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие экстренные службы", - сообщают правоохранители.

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Ребенка успокоили и передали матери.

Правонарушителя, который был в состоянии опьянения, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что франковец ранее привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

"Следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) и ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Житомире задержали мужчину, который хотел отравить беременную жену.

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