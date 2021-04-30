В историческом центре Одессы из-за обвала карниза дома пострадал человек.
Читайте такжеВ центре Одессы частично обрушился жилой дом-памятник архитектуры (фоторепортаж)Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города, инцидент произошел вчера в 21:35 по адресу Бунина, 21.
Отмечается, что этот дом реставрировался в 2008 году компанией «Инкор-групп», он обслуживается управляющей компанией «Штрих-код».
«Пострадавшего доставили в больницу. После обследования отправили на амбулаторное лечение. Диагноз - ушибы тазовых костей и поясницы», - сообщили в пресс-службе.
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