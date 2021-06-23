Турецкая прокуратура начала расследование.

В Турции во время катания на водном мотоцикле погиб гражданин Украины.

Об этом пишет Hurriyet.

28-летний Виталий Галушко арендовал гидроцикл неподалеку 5-звездочного отеля в городе Кемер.

Около 12:00 он столкнулся с гидроциклом, который взяли в аренду 28-летний Александр и 24-летняя Юлия Харценко. Туристы упали в воду, их доставили к берегу спасатели.

Читайте такжеВ России осудили украинку, участвовавшую в акции в поддержку НавальногоМужчину доставили в частную больницу райцентра.

Несмотря на усилия врачей, его не удалось спасти.

Тело мужчины передали в морг Кемерской государственной больницы.

Сейчас турецкая прокуратура начала расследование этого инцидента.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская