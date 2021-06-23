В Турции во время катания на водном мотоцикле погиб гражданин Украины.
Об этом пишет Hurriyet.
28-летний Виталий Галушко арендовал гидроцикл неподалеку 5-звездочного отеля в городе Кемер.
Около 12:00 он столкнулся с гидроциклом, который взяли в аренду 28-летний Александр и 24-летняя Юлия Харценко. Туристы упали в воду, их доставили к берегу спасатели.
Читайте такжеВ России осудили украинку, участвовавшую в акции в поддержку НавальногоМужчину доставили в частную больницу райцентра.
Несмотря на усилия врачей, его не удалось спасти.
Тело мужчины передали в морг Кемерской государственной больницы.
Сейчас турецкая прокуратура начала расследование этого инцидента.
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