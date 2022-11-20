Правоохранители фиксируют рассказы жителей Херсона о задержании и пытках их во время оккупации.

В Херсоне обнаружено тело мужчины с завязанными руками и с огнестрельным ранением головы.

Об этом сообщает в Facebook полиция Херсонской области.

"В Херсоне во время проведения стабилизационных мероприятий обнаружено тело мужчины с завязанными руками и с огнестрельным ранением головы. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что из Бериславского района поступило сообщение, что под разрушенным мостом местный житель обнаружил тело односельчанина. Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины.

В сообщении сказано, что к правоохранителям обратился житель Херсона и сообщил, что в период оккупации города в его квартиру пришли российские военные провели незаконный обыск, забрали охотничье оружие и документы на него. "Самого заявителя оккупанты похитили и 5 суток продержали в одном из застенков, после чего отпустили", - сообщает полиция.

Также сообщают о еще одного жителя Херсона, который сообщил полицейским, что двигался на своем автомобиле по Бериславском шоссе в направлении с. Дарьевка. "Его остановили российские военные отобрали у заявителя оружие, после чего увезли мужчину в неизвестное ему место, где издевались и пытали, выбивали признание в причастности к местному движению сопротивления", - говорится в сообщении.

Преступления оккупантов в Херсоне: что известно

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины. В освобожденных населенных пунктах сразу начались стабилизационные мероприятия, работают саперы.

16 ноября, по сообщению СБУ, в городе Херсоне была обнаружена очередная застенок российских оккупантов. застенки правоохранители обнаружили предметы, которые прямо указывают на признаки пыток, которые применялись к содержащимся патриотов.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в деокупованій Херсонской области уже выявлено 11 мест несвободы, где незаконно удерживали гражданских. В частности, известно, что в четырех из этих мест людей точно пытали. По словам министра, на Херсонщине сейчас обнаружили 63 тела замученных оккупантами людей.

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