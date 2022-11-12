Оккупанты обустроили застенок в разрушенном здании отдела полиции

После освобождения от оккупантов Снигиревки Николаевской области, там был обнаружен застенок россиян.

Как сообщил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, там удерживали и издевались из гражданских.

"Застенок в Снигиревке, где рашисты пытали украинцев и украинок", - написал он.

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По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, российские солдаты в Снигиревке "занимались беззаконием и ужасными пытками" в разрушенном здании отдела полиции.

"Впереди много работы - как по установлению закона и привлечения каждого виновного к ответственности, так и восстановлению разрушенных зданий!"- прокомментировал начальник Главного управления Нацполиции Сергей Шайхет.

Напомним, на освобожденных от россиян территориях Украины постоянно находят застенки и массовые захоронения. В частности, такие находки обнаружили в Киевской и Харьковской областях.

Ситуация в Снигиревке

5 октября город Снигиревка Николаевской области, по неподтвержденным сведениям, покинули российские офицеры, но другие военные там остались.

Российские оккупанты захватили Снигиревку в марте. Этот город - железнодорожный узел.

10 ноября украинская армия взяла под контроль город Снигиревка Николаевской области.

Ситуация на юге Украины

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что его армия покидает правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, российские оккупанты тоже покинут.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей области не разглашать информацию о действиях ВСУ.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

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