Местная полиция и Служба безопасности Украины вернулись к выполнению своих обязанностей.

В Херсоне и области уже работают главы областной, районной и городской военных администрации, а также сотрудники местных полиции и Службы безопасности Украины.

Глава областной военной администрации Ярослав Янушевич уже работает в городе, сообщили в Офисе президента, опубликовав видео с главой ОВА.

В то же время, Янушевич отметил, что в Херсон прибыли и вернулись к исполнению обязанностей, кроме него, полиции и СБУ, еще и руководители военных администраций Херсона и Херсонского района.

Видео дня

"Занимаемся возвращение города к обычной жизнедеятельности", - сказал председатель ОВА.

Освобождение Херсона и области - важнейшие новости

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что по состоянию на 10 ноября наша армия в Херсонской области деоккупировала более тысячи квадратных километров.

Наши воины уже 11 числа зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину. Сначала в город зашли специальные подразделения. Президент Владимир Зеленский назвал 11 число "историческим днем".

Противник массово заминировал город, идет разминирование. 12 ноября сообщалось, что во время разминирования в Херсоне в одном из административных зданий пострадал полицейский-сапер.

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