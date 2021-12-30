Злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата.

В поселке Печенеги на Харьковщине этой ночью в помещении больницы взорвали банкомат.

По информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о том, что по улице Независимости в поселке Печенеги произошел взрыв банкомата, поступило 30 декабря в 02:46.

В ходе осмотра места происшествия специалисты установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенного в помещении больницы.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба банковскому учреждению устанавливается.

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В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в Киеве спасатели впустили травмированного мужчину, когда снимали его с крыши гаража.

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