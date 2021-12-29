Мужчина повредил ногу и не мог спуститься с крыши самостоятельно.

Спасатели "Киевской службы спасения" уронили травмированного мужчину, когда снимали его с крыши гаража.

Читайте такжеВ Одессе мужчина залез в чужой дом и сломал канализациюВ сообщении КАРС, которое в настоящее время удалено (кэшированная версия доступна здесь), отмечалось, что на улице Крещатик мужчина "неудачно приземлился на кровлю гаража, травмировав себе ногу".

Инцидент произошел посреди ночи во вторник, 28 декабря. Пострадавший пытался догнать грабителей, похитивших его личные вещи.

Вызов получил оперативный дежурный Службы спасения "101". На место направили сотрудников КАРС, которые, как говорилось в сообщении, "с помощью ковшовых носилок и лестницы сняли пострадавшего с крыши и передали работникам скорой помощи".

Впоследствии в сети появился видеоролик, на котором можно увидеть, что снимая пострадавшего из гаража, спасатели уронили его. Ролик разместили на теперь недоступном аккаунте в @spesial_subdivision в TikTok.

Примечательно, что в фотоотчете КАРС можно увидеть весь процесс спасения, кроме непосредственно падения пострадавшего.

Вечером в среду, 29 декабря, в КГГА объяснили, что причиной падения мужчины стал обрыв элемента снаряжения спасателей.

В администрации утверждают, что дополнительных травм в результате падения мужчина не получил.

"Мужчину вызвали скорую, его осмотрели врачи и оказали первую медицинскую помощь. По предварительной информации, мужчина не получил дополнительных травм в результате падения. Однако, как отметили в КАРС "Киевская служба спасения", спасатели будут находиться на связи с пострадавшим и возьмут на контроль состояние его здоровья", - говорится в сообщении.

Также уверяют, что после инцидента проведут внеочередную проверку и тестирование снаряжения, с которым работают спасатели.

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