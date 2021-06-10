Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В Харькове полицейские задержали мужчину, который разгуливал по улицам с гранатой.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В 17:47 в полицию сообщили, что на детской площадке возле одного из домов по улице Руслана Плоходько находится мужчина с предметом, похожим на гранату.

Полицейские установили местонахождение мужчины в подъезде дома на улице Салтовское шоссе. Во время поверхностного осмотра у 27-летнего мужчины изъяли предмет, который по заключению специалистов взрывотехнического управления оказался боевой гранатой Ф-1. Боеприпас вместе с запалом УЗРГМ изъяли.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Автор: Людмила Жерновская