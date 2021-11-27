Мужчина арестован на 60 суток без права на внесение залога.

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права на внесение залога водителю, который в состоянии наркотического опьянения совершил масштабное ДТП с тремя погибшими на въезде в город.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

41-летнему жителю Запорожья сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 7 до 10 лет.

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Масштабная авария с участием пяти транспортных средств произошла 25 ноября около 17:30 в районе пересечения кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе на въезде в Харьков. Водитель MAN с полуприцепом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал ДТП.

Экспертиза установила, что он находился под действием каннабиноидов и опиатов.

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, среди которых трехлетний ребенок. Также травмированы 4 человека.

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Автор: Екатерина Жирий