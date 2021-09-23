Нападавший был в трезвом состоянии.

В Харькове мужчина избил сотрудника патрульной полиции, который приехал на вызов о домашнем насилии.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Инцидент произошел 22 сентября. Сотрудники полиции в пешем патруле прибыли на вызов о семейной ссоре.

Жильцом квартиры оказался 36-летний безработный мужчина. Он оказал сопротивление и намеренно нанес инспектору полиции несколько ударов рукой по голове и лицу.

Читайте такжеМужчина гулял по Киеву с гранатой в кармане (фото)Отмечается, что мужчина ранее неоднократно судим.

Событие внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Виннице мужчина жестоко избил двух женщин из-за того, что одна из них отказалась заняться с ним сексом.

А в Днепре полицейские задержали мужчину, который избил женщину и бегал по улице с топором.

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Автор: Людмила Жерновская