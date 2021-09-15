За содеянное задержанному грозит наказание – до десяти лет лишения свободы.

Во Львове 21-летний мужчина до смерти избил прохожего

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Во вторник, 14 сентября, в полицию поступило сообщение от медиков о пациенте, который был доставлен в больницу с диагнозом "перелом основания черепа. Несмотря на усилия врачей, 38-летний львовянин умер.

Установлено, что нападение на него произошло около 1:45 на улице Шевченко. После этого, оставив избитого посреди улицы, злоумышленник скрылся. Травмированного мужчину обнаружили прохожие, которые и вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника – им оказался 21-летний житель Львова, его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

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Следователи территориального подразделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, в Тернополе в парке незнакомые злоумышленники избили 17-летнюю девушку. Медики оказали ей помощь, а затем доставили ее в травмпункт. У пострадавшей диагностирована, в частности, закрытая травма грудной клетки.

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Автор: Денис Прядко