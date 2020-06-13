В Харькове с крыши дома сбросили гранату
В Харькове с крыши пятиэтажного дома неизвестные сбросили гранату.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.
12 июня в 20:54 в полицию поступило сообщение от жительницы пятиэтажки по улице Зерновой о том, что с крыши дома неизвестные бросили предмет, похожий на гранату.
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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.
По адресу полицейские обнаружили и изъяли металлический предмет цилиндрической формы. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.
Как сообщал УНИАН, в Одессе завершен разбор завалов на месте обрушения 4-этажного жилого дома по ул. Ясной.
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