В Харькове с крыши дома сбросили гранату

Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.

В Харькове с крыши пятиэтажного дома неизвестные сбросили гранату.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

12 июня в 20:54 в полицию поступило сообщение от жительницы пятиэтажки по улице Зерновой о том, что с крыши дома неизвестные бросили предмет, похожий на гранату.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

По адресу полицейские обнаружили и изъяли металлический предмет цилиндрической формы. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.

Как сообщал УНИАН, в Одессе завершен разбор завалов на месте обрушения 4-этажного жилого дома по ул. Ясной.

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