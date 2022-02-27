Это не ядерный удар, хотя взрыв визуально похож на него.

В Харькове российские войска взорвали газопровод.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"В Харькове оккупанты взорвали газопровод. Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похожим на него", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что делать людям в случае аварий на химических объектах.

Краткая инструкция по гражданской защите:

Закройте окна и не открывайте их без необходимости. При открытии - завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее.

Избегайте длительного пребывания на воздухе.

Пользуйтесь системой кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в вашем помещении емкости с водой для повышения влажности воздуха.

Регулярно осуществляйте влажную уборку.

Чувствуете запах дыма? Немедленно надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью.

Увеличьте потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (минеральные напитки, кислородно-белковые коктейли. Исключить газированные напитки).

Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло.

Если есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дополнительно проконсультируйтесь с врачом.

Лучше всего - немедленно уехать с места близкого к аварии, в случае не возможности выполняйте эти минимальные советы.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики также нанесли ракетный удар по Василькову, там горит нефтебаза. Из-за пожара на нефтебазе граждан призывают закрывать окна.

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