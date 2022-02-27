В Харькове российские войска взорвали газопровод.
Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
"В Харькове оккупанты взорвали газопровод. Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похожим на него", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве рассказали, что делать людям в случае аварий на химических объектах.
Краткая инструкция по гражданской защите:
- Закройте окна и не открывайте их без необходимости. При открытии - завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее.
- Избегайте длительного пребывания на воздухе.
- Пользуйтесь системой кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в вашем помещении емкости с водой для повышения влажности воздуха.
- Регулярно осуществляйте влажную уборку.
- Чувствуете запах дыма? Немедленно надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью.
- Увеличьте потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (минеральные напитки, кислородно-белковые коктейли. Исключить газированные напитки).
- Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло.
- Если есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дополнительно проконсультируйтесь с врачом.
Лучше всего - немедленно уехать с места близкого к аварии, в случае не возможности выполняйте эти минимальные советы.
Как сообщал УНИАН, российские захватчики также нанесли ракетный удар по Василькову, там горит нефтебаза. Из-за пожара на нефтебазе граждан призывают закрывать окна.