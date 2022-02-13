Мужчина сам вызвал экстренную медицинскую помощь к 89-летней женщине, которая, по его словам, умирала и нуждалась в спасении.

Пьяный житель Харькова вызвал скорую помощь к своей матери, а затем напал на медиков.

Об этом случае рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"12 февраля в 12:24 в службу "103" поступил вызов к 89-летней жительнице города Харькова. Молодой человек рассказал диспетчеру, что его пожилая мать умирает и нуждается в помощи. На вызов прибыла бригада ЭМП 802 в составе фельдшера Боброва С. Ю., фельдшера Щербины С. С. и водителя Соляника Б. В. Во время проведения осмотра больной ее сын, находясь в состоянии хмельного опьянения, начал вести себя агрессивно, препятствовать осмотру и даже пытался напасть на членов бригады ЭМП с ножом", - сообщили в Центре.

Там напомнили, что при агрессивном поведении больных или вызывающих бригаду, а также при попытках самоубийства и в других чрезвычайных ситуациях медики для своей безопасности могут воспользоваться тревожной кнопкой SOS.

"Фельдшер успел сразу нажать тревожную кнопку. На место происшествия через считанные минуты прибыл наряд полиции, который зафиксировал факт и обстоятельства нападения. Сейчас идет проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на такие обстоятельства, больной женщине оказали экстренную медицинскую помощь. В результате нападения никто не пострадал.

Ранее УНИАН писал, как на Харьковщине после нападения на бригаду "скорой" два человека оказались в больнице.

А в Киеве мужчина с кинжалом напал на бригаду медиков.

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