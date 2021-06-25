В Харькове в четверг, 24 июня, поздно вечером произошла авария, в результате которой пострадал ребенок.
Как сообщают местные Telegram-каналы, компания молодых людей на машине марки Mazda вылетела с трассы в кювет и перевернулась. Предполагается, что за рулем был 18-летний курсант МВД.
При этом пострадала девочка, вместе с матерью находившаяся рядом с местом аварии.
"Курсант МВД попал в дтп. Садовопарковая, 6. Полная машина людей, не справился с управлением и перевернулись. Зацепили ребенка (девочку), с переломами забрали на "скорой", - пишет Telegram-канал "Харьков 1654".
По данным Telegram-канала "ХС | Харьков", в машине было трое курсантов МВД, а у девочки перелом лодыжки.
На записи с видеорегистратора видно, что в какой-то момент машина начинает "петлять" по трассе, пересекая двойную сплошную, и в итоге съезжает вправо в кювет.
В полиции официальную информацию о ДТП пока не сообщают.
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