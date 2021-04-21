Злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы деньги.

В Харькове полиция разыскивает мужчину, который во время вооруженного ограбления обменного пункта завладел 1,6 млн грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 20 апреля в 20:10 в полицию обратилась работница обменного пункта, расположенного на проспекте Героев Сталинграда, и сообщила об ограблении.

Правоохранители выяснили, что в то время, когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1,6 млн грн.

Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция осуществляет комплекс неотложных розыскных мероприятий для задержания причастного к разбойному нападению лица, в частности, отрабатывает записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливает свидетелей происшествия, изучает изъятые вещественные доказательства.

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Автор: Светлана Макринская