Огонь охватил площадь в 8 квадратов, людей с 7 и 9 этажа эвакуировали / Город Х
На проспекте Героев Сталинграда в Харькове возник пожар в общежитии. Спасатели нашли на месте тело одного погибшего.
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Об этом со ссылкой на информацию областного управления ГСЧС сообщает «Город Х».
Сообщение о пожаре поступило на пульт «101» 31 января в 13.30. На место тут же выехали спасатели.
Огонь охватил площадь в 8 квадратов, людей с 7 и 9 этажа эвакуировали.
На месте спасатели обнаружили тело мужчины. Установлено, что погибший курил в постели и уснул. Его личность устанавливается.
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