Установлено, что погибший мужчина курил в постели и уснул.

На проспекте Героев Сталинграда в Харькове возник пожар в общежитии. Спасатели нашли на месте тело одного погибшего.

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Об этом со ссылкой на информацию областного управления ГСЧС сообщает «Город Х».

Сообщение о пожаре поступило на пульт «101» 31 января в 13.30. На место тут же выехали спасатели.

Огонь охватил площадь в 8 квадратов, людей с 7 и 9 этажа эвакуировали.

На месте спасатели обнаружили тело мужчины. Установлено, что погибший курил в постели и уснул. Его личность устанавливается.

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Автор: Дмитрий Захаров