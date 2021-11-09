"Яжмать" кричала на водителей и упала вместе с маленьким ребенком.

В Харькове агрессивная женщина с ребенком на руках едва не устроила ДТП. Она пересекала дорогу не на пешеходном переходе, чуть не попала под колеса машин, а потом еще и уронила девочку на землю.

Видео с инцидентом опубликовали в Telegram-канале "Труха".

Как пишут авторы видео, женщина была выпившей. Она шла через дорогу на улице Академика Павлова с ребенком на руках. Похоже, женщина решила не "терять время" на поиск пешеходного перехода и пошла напрямую.

"Яжмать" едва не устроила аварию и могла оказаться под колесами машин. Однако это ее не остановило. Женщина кричала на водителей и не заметила бордюр. В результате она уронила ребенка и упала прямо на него.

"Малышка в слезах. "Повезло" с мамашей", - написали в Telegram-канале.

Читайте такжеНа Львовщине годовалый ребенок сгорел заживо: СМИ узнали причину (видео)В комментариях пользователи пишут, что женщина вела себя слишком уверенно. Мало того, что она нарушила правила дорожного движения, так она и едва не погибла вместе со своей дочкой.

В полиции инцидент пока не комментировали. Однако пользователи пишут, что женщину обязательно нужно привлечь к ответственности.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Херсоне отец уронил 2-летнего мальчика во время танца, у малыша диагностировали ушиб мозга. А в Ривне мать уронила на пол младенца, а потом пошла по своим делам - за это ее осудили.

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Автор: Полина Кузенко