В результате инцидента есть пострадавший.

Мощный пожар вспыхнул во вторник, 28 февраля, в Голосеевском районе Киева. На месте инцидента были слышны взрывы.

Отмечается, что вспыхнуло одноэтажное здание. По словам очевидцев, перед пожаром прогремели взрывы.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что взрывы, которые могли слышать местные жители, - кислородные баллоны.

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"Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы, предварительно – кислородные баллоны. Все службы уже на месте", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что один человек пострадал.

В 15:46 пожар оперативно ликивидировали сотрудники ГСЧС.

Мощный пожар в Киеве 25 февраля - что известно

На предприятии в Подольском районе города Киева произошел пожар. Вспыхнули склады с лакокрасочными материалами.

Кроме того, были слышны приглушенные взрывы - от огня разрывались банки с краской и лопался шифер, которым был покрыт склад. Из-за пожара перекрывали движение на части улицы Новоконстантиновской и полностью перекрыли улицу Нахимова.

В 17:35 стало известно, что пожар на складе локализован. Потерпевших не обнаружили.

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