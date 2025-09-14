На месте работают пиротехники.

Ночные взрывы в Киевской области были вызваны детонацией боеприпасов в поезде, который перевозил военный груз. Об этом в комментарии УНИАН сообщило Главное управление коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Пострадавших в результате этой ситуации нет. Сейчас движение по железнодорожным путям было остановлено, а три вагона - отцеплены. На месте работают пиротехники.

Взрывы на Киевщине - что еще известно

Как сообщал УНИАН, в Фастовском районе Киевской области в результате чрезвычайного происшествия произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры, была отменена часть пригородных и региональных поездов, а также ограничены маршруты отдельных рейсов.

В Киевской областной военной администрации отметили, что взрывы, которые слышали местные жители, не были связаны с воздушной атакой российских оккупантов.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что в зону чрезвычайной ситуации под Бояркой попал поезд "Харьков-Перемышль", который уже возобновил движение.

