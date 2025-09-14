Также ограничено движение нескольких электричек.

В Фастовском районе Киевской области в результате чрезвычайного происшествия произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры, из-за чего отменена часть пригородных и региональных поездов, а также ограничены маршруты отдельных рейсов.

Как сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА), взрывы, которые слышали местные жители, не были связаны с воздушной атакой россиян.

"Трем женщинам оказана медицинская помощь - острая реакция на стресс", - отмечается в сообщении.

В ОГА подчеркнули, что на время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень.

"Это означает отклонение от графика, впрочем железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме", - сообщили в ОГА.

Кроме того Укрзализныця запустила тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья. С графиком работы можно ознакомиться на официальных ресурсах "Укрзализныци".

В компании сообщили, что движение ограничено на участках Киев - Фастов, Киев - Мироновка, Киев - Коростень.

Временно отменены такие рейсы:

№6001, №6005, №6007 Киев - Фастов;

№6003 Киев - Казатин;

№6009, №6702 Киев - Мироновка;

№6041 Киев - Васильков-Центр;

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастов - Киев;

№6540 Фастов - Святошин;

№6042 и №6046 Васильков-Центр - Киев;

№6906 Киев - Нежин;

№6917 Нежин - Киев;

№6235 Мироновка - Фастов.

Кроме того, ограничены маршруты поездов:

№895 Конотоп - Фастов будет курсировать только до Киева;

№892 Фастов - Славутич будет иметь маршрут Киев - Славутич;

№6004 и №6006 Фастов - Киев будут курсировать по маршруту Фастов - Мотовиловка.

Аварии на железной дороге

7 сентября "Укрзализныця" подтвердила повреждения железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области из-за массированного российского удара ночью.

Компания тогда предупреждала об изменении маршрута ряда поездов.

