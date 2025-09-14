В Фастовском районе Киевской области в результате чрезвычайного происшествия произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры, из-за чего отменена часть пригородных и региональных поездов, а также ограничены маршруты отдельных рейсов.
Как сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА), взрывы, которые слышали местные жители, не были связаны с воздушной атакой россиян.
"Трем женщинам оказана медицинская помощь - острая реакция на стресс", - отмечается в сообщении.
В ОГА подчеркнули, что на время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень.
"Это означает отклонение от графика, впрочем железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме", - сообщили в ОГА.
Кроме того Укрзализныця запустила тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья. С графиком работы можно ознакомиться на официальных ресурсах "Укрзализныци".
В компании сообщили, что движение ограничено на участках Киев - Фастов, Киев - Мироновка, Киев - Коростень.
Временно отменены такие рейсы:
- №6001, №6005, №6007 Киев - Фастов;
- №6003 Киев - Казатин;
- №6009, №6702 Киев - Мироновка;
- №6041 Киев - Васильков-Центр;
- №6002, №6008, №6010, №7030 Фастов - Киев;
- №6540 Фастов - Святошин;
- №6042 и №6046 Васильков-Центр - Киев;
- №6906 Киев - Нежин;
- №6917 Нежин - Киев;
- №6235 Мироновка - Фастов.
Кроме того, ограничены маршруты поездов:
№895 Конотоп - Фастов будет курсировать только до Киева;
№892 Фастов - Славутич будет иметь маршрут Киев - Славутич;
№6004 и №6006 Фастов - Киев будут курсировать по маршруту Фастов - Мотовиловка.
Аварии на железной дороге
7 сентября "Укрзализныця" подтвердила повреждения железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области из-за массированного российского удара ночью.
Компания тогда предупреждала об изменении маршрута ряда поездов.