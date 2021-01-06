Появились фото и видео с места ДТП.

5 января 2021 года в дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области погиб Лев Корбан - 16-летний сын-школьник украинского бизнесмена Геннадия Корбана, - вместе со своей одноклассницей Юлией Васик.

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Об этом сообщает издание Dетектив-Info со ссылкой на источники, которые также предоставили фотографии последствий аварии.

По информации Telegram-канала "Карточный офис", сын Корбана исчез днем 5 января 2021 года после того, как поехал кататься на багги со своей одноклассницей. Сообщается, что полиция якобы обнаружила багги на дне реки, в транспортном средстве обнаружили два трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны.

По информации издания "Днепр оперативный", трагедия произошла возле села Новоалександровка на реке Мокрая Сура. Сообщается, что 16-летний подросток приехал к однокласснице из Днепра, после чего они отправились кататься. Мать девочки, обеспокоенная долгим отсутствием девушки, сообщила в полицию о пропаже детей.

По предварительной информации, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.

Также издание обнародовало видео с места происшествия.

Информацию о гибели сына Корбана подтвердил нардеп Максим Бужанский, выразив соболезнования Геннадию Корбану.

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Автор: Андрей Василюк