В Донецкой области нашли обгоревшие человеческие останки

В Марьинском районе разыскивают 46 пропавших людей.

В Донецкой области правоохранители нашли обгоревшие человеческие останки между Вугледаром и Богоявленкой.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. "Вчера, 05 января, около 16:25 в полицию обратился местный житель, который сообщил, что нашел обгоревшие останки человека. Скелетированные останки были обнаружены между Вугледаром и Богоявленкой", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали правоохранители, которые возле тела нашли обгоревшую одежду и бутылку с вероятным горюче-смазочным веществом. В полиции не обнаружили на теле погибшего следов насильственной смерти.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Естественная смерть".

В полиции отмечают, в Марьинском районе разыскивают 46 пропавших людей.