Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Двое парней в Донецкой области жестоко убили двух мужчин. Подозреваемые пытались сжечь дом с телами, чтобы скрыть преступление.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, в августе парни 16 и 18 лет выпивали. В какой-то момент они поссорились на улице с 44-летним знакомым.

Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой мужчину жестоко избили. После того как пострадавший потерял сознание, то его затянули в заброшенное здание и забросали камнями.

Читайте такжеУдарил топором по голове: под Киевом мужчина едва не убил родного сына (фото)52-летний прохожий стал невольным свидетелем убийства. Его также жестоко убили его и бросили к первому телу. У одной из своих жертв нападавшие украли документы, среди которых паспорт и военный билет, а также мобильный телефон. Спустя два дня подозреваемые вернулись к спрятанным в заброшенном доме телам и подожгли его.

Парням грозит пожизненное лишение свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, в городе Угледар женщина привела в полицейский участок маленького мальчика и сообщила, что он долгое время сам находился на улице без присмотра взрослых. Полицейские выяснили, что ребенок живет в поселке Владимировка Волновахского района.

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Автор: Анастасия Горбачева