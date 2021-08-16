Вчера его нашли застреленным в собственном доме.

Городского голову Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли застреленным 15 августа в собственном доме, похоронят 19 августа на Центральном кладбище города.

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Криворожского горисполкома.

Согласно информации, церемония прощания с Павловым и панихида состоятся 19 августа с 10:00 до 11:30 в театре им. Тараса Шевченко на проспекте Почтовом.

"Похороны пройдут на Центральном кладбище. Для желающих уехать от места прощания на кладбище предоставят автобусы",- сообщили в управлении.

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На вопрос корреспондента УНИАН, кто сейчас исполняет обязанности городского головы вместо Павлова, в управлении ответили, что этим вопросом занимаются юристы.

В то же время, по информации ведомства, все городские службы работают в штатном режиме.

Смерть Константина Павлова - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

Автор: Раиса Юргель