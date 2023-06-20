Пока неизвестно, почему сегодня в Киеве случилась авария.

Во вторник утром, 20 июня, в Киеве без света были жители Оболонского и Подольского районов и частично - Троещины (Деснянский район).

В столице в 7:47 четыре высоковольтные подстанции ДТЭК "Киевские электросети" аварийно обесточивались. Клиентов энергетики оперативно переключили на резервные источники питания, поэтому свет в дома вернулся в 8:12, сообщил ДТЭК в Telegram.

"Причины аварии выясняются", - отмечается в сообщении.

Важные новости Киева - сегодня это стоит знать

В ночь на 20 июня россияне запустили по украинской территории десятки беспилотников. Киевские власти сообщили, что в воздушном пространстве вокруг столицы Украины было обнаружено и уничтожено почти 20 воздушных целей противника.

Позже стало известно, что на фоне атаки дронов в киевском метро возникли проблемы с оплатой проезда - не работали комплексы самообслуживания.

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