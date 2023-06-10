Одни территории будет затоплять, другие - будут обезвоживаться.

Уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, так называемая "мертвая точка" уже пройдена. Это означает, что отбирать воду из водохранилища больше нельзя, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты рассказывают, что подрыв Каховской ГЭС ударит по кошелькам украинцев и даже изменит их рацион.

Ученый мирового центра данных КПИ имени Сикорского Сергей Гапон заранее математически просчитал опасность от прорыва дамбы Каховской ГЭС. "Дальше ситуация будет развиваться так, что вода с места разрушения ГЭС будет уходить непосредственно в Черное море", - говорит он. То есть одни территории будет затапливать, другие - будут обезвоживаться.

"Каховское водохранилище ежедневно теряет примерно по 100 сантиметров, именно поэтому, кроме затопленных берегов Херсона, мы видим еще обмелевшие пляжи в Запорожье и тонны рыбы на Днепропетровщине. Сегодня уровень вблизи Никополя опустился до так называемой "мертвой отметки". На другом берегу - Запорожская АЭС, ее бассейны-охладители, а следовательно, и ядерная безопасность - под угрозой", - говорится в сюжете.

Но в "Энергоатоме" успокаивают, заявляя, что есть еще несколько источников охлаждения системы ЗАЭС, например, мобильные насосные установки или же использование подземных скважин питьевой воды.

Также потеря Каховской ГЭС повлияет на генерацию электроэнергии в Украине, ведь гидрогенерация помогла нам пережить одну из самых сложных зим. Теперь на украинских ГЭС закрыли шлюзы, то есть производство электричества прекратилось.

Кроме того, сильно пострадает аграрный сектор Херсонской области, где получали урожай овощей дважды в год. В результате пострадает рацион не только украинцев, но и остального мира, куда наша страна экспортировала зерновые. Также фермеры несут колоссальные убытки.

Вода критически необходима и для промышленности, сейчас уже под угрозой остановки оказались предприятия в Никополе и Марганце Днепропетровской области. Жителей Кривого Рога призвали экономить воду.

1,5 млрд грн уже выделили на строительство новых водопроводов на Днепропетровщине, но на это нужно время.

Массовая гибель рыбы, изменение русла реки, пыльные бури на месте цветущих полей, уничтожение редких видов животных и биосферных заповедников на Херсонщине - такие последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

Россия взорвала плотину Каховской ГЭС 06.06.2023

6 июня 2023 года ночью российские оккупанты подорвали плотину Каховской ГЭС, в результате чего Херсонская область переживает масштабную катастрофу - затоплен ряд населенных пунктов. На оккупированном левом берегу Херсонской области россияне не дают населению эвакуироваться, сообщается о погибших там жителях.

С первого дня теракта на ГЭС украинские власти объявили эвакуацию населения с затопленных территорий, спасатели эвакуируют и животных.

9 июня в МВД сообщали, что в результате наводнения на Херсонщине и Николаевщине погибли пять человек. Кроме того, еще 13 человек считаются без вести пропавшими.

На сегодня Россия отрицает свою причастность к подрыву Каховской ГЭС, хотя все факты свидетельствуют об обратном. У Путина традиционно перекладывают вину на Киев.

Зеленский сразу после трагедии заявил, что подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.

В Европейской комиссии и в Белом доме подчеркнули, что ответственность за теракт на Каховской ГЭС несет Россия.

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