Мужчина сбил велосипедистку, будучи очень сильно пьяным.

Жуткая авария произошла в частном секторе Винницы. Пьяный водитель Mercedes сбил 53-летнюю женщину с велосипедом, которая переходила дорогу.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

В результате аварии женщина получила серьезные травмы. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она пробыла пять дней в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи не смогли спасти пострадавшую.

У погибшей остался больной муж, который живет в жутких условиях. Мужчина постоянно кашляет и почти не ходит.

Читайте такжеВ Одессе подросток угнал авто и устроил гонки с полицией (фото)За рулем авто находился член организации, которая следит за безопасностью движения на дорогах "Дорожный контроль", 30-летний Роман Шиманский. Оказалось, что он сел за руль пьяным - содержание алкоголя в его крови в десять раз превышало норму.

"Взяты образцы крови и мочи для проведения экспертизы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови выявили 2 промилле алкоголя", - рассказала спикер полиции Винницкой области Анна Олейник.

В общественной организации подтвердили, что виновник ДТП действительно их активист, но его якобы уже исключили. Сам же водитель Mercedes обещал помочь пострадавшей.

24 ноября суд избрал активисту меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Все это время Шиманский находился на свободе. Подозрение ему вручили только вчера, 23 ноября. В суд он пришел с адвокатом и свою вину полностью признал. Правда, он так и не объяснил, зачем сел пьяный за руль.

Активист просил не брать его под стражу, потому что болеет сахарным диабетом. В свою очередь суд удовлетворил ходатайство прокурора и подозреваемого арестовали прямо в зале суда.

Смертельное ДТП с участием Николая Харьковского

Смертельные аварии давно стали обыденностью для Украины. К примеру, вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo.

В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti – двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.

Водителя Infiniti задержали. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

26 октября Николай Харьковский признал свою вину в совершении смертельного ДТП

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Автор: Анастасия Горбачева