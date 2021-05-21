Женщины потеряли сознание.

В Днепропетровской области молния попала в двух женщин 50 и 67 лет, которые во время непогоды вышли на окраину села, чтобы загнать коров с пастбища.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Обе потеряли сознание, но впоследствии младшая из женщин пришла в себя и смогла дойти до ближайшего дома, чтобы вызвать скорую.

Вторую пострадавшую, на которой от удара молнии расплавилась одежда, с серьезными ожогами госпитализировали в реанимацию. Она в тяжелом состоянии, но ее жизни ничего не угрожает, говорят медики.

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Автор: Людмила Жерновская