Молния ударила, когда жительницы были на окраине села / фото depositphotos.com
В Днепропетровской области молния попала в двух женщин 50 и 67 лет, которые во время непогоды вышли на окраину села, чтобы загнать коров с пастбища.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Обе потеряли сознание, но впоследствии младшая из женщин пришла в себя и смогла дойти до ближайшего дома, чтобы вызвать скорую.
Вторую пострадавшую, на которой от удара молнии расплавилась одежда, с серьезными ожогами госпитализировали в реанимацию. Она в тяжелом состоянии, но ее жизни ничего не угрожает, говорят медики.
В Днепропетровской области молния попала в двух женщин 50 и 67 лет
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